В Калининграде запущен в эксплуатацию станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-20120

На самом западном рубеже нашей Родины в г. Калининград специалистами ГК «СПИКОМ» смонтирован и запущен в эксплуатацию станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-20120 (2000×12000мм).

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— Станок термической резки имеет размер стола 2000×12000мм, на портале установлены плазмотрон для фигурной плазменной резки металла, а также газовый резак «GCUT» для резки металла толщиной до 200мм.

— Станок выполнен с трубным устройством «TUBESYST PRO 530/300-12» для фигурной резки круглых труб диаметром до 530мм, профильных труб сечением до 300×300мм длиной до 12м.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Станок комплектуется системой умной вытяжки дымовых газов для качественного дымоудаления непосредственно из зоны резки металла.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.