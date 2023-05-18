В Подмосковье открылся новый тематический отель c концепцией «Назад в СССР»

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области 17 мая.

Новый тематический отель «Дом Творчества Гостелерадио СССР"3* открылся на загородной территории Sofrino Park в 30 километрах от Москвы по Ярославскому направлению, рядом с деревней Могильцы Пушкинского городского округа.

Отель работает по системе «все включено». В тариф входят активные развлечения, спокойный отдых, питание и комфортное проживание в одном из самых красивых уголков Подмосковья. Дети шести лет включительно проживают бесплатно. Из дополнительных услуг — открытый круглогодичный бассейн, рыбалка, рестораны a la carte, массаж, SPA-процедуры, пейнтбол, лазертаг, квадрациклы и экскурсии.

Номерной фонд представлен 125 номерами различной категории. Для гостей работает бесплатная парковка на 250 автомобилей. На всей территории отеля есть высокоскоростной интернет.

Ежедневная анимация помогает окунуться в атмосферу той эпохи: бардовские песни, пионербол, зарницы, утренняя гимнастика, тематические мастер-классы, костровая и многое другое.

В меню ресторана представлены блюда из знаменитой советской книги о вкусной и здоровой пище.

Советская тематика была выбрана для отеля не случайно: в 70-х годах прошлого века на территории бывшей усадьбы князей Гагариных был построен легендарный Дом творчества работников телевидения и радиовещания СССР, куда получали путевки представители советских СМИ — от спортивных журналистов до знаменитых на всю страну дикторов центрального телевидения. Очень быстро это место стало популярным среди советских интеллигентов. После распада Советского Союза многие с ностальгией вспоминали счастливое время, проведенное среди аллей и вековых дубов. Окунуться в атмосферу советской эпохи можно и в наше время — в «Доме Творчества Гостелерадио СССР» 3*.

© welcome.mosreg.ru

© welcome.mosreg.ru

© welcome.mosreg.ru

https://ok-sofrino.ru/