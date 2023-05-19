На Кубе открыли первый модернизированный при помощи России цех ведущего сталелитейного завода

© avatars.dzeninfra.ru

На Кубе при помощи России модернизировали первый сталелитейный цех ведущего на острове производства — металлургического комбината «Антильяна де Асеро» им. Хосе Марти, сообщает ТАСС.

«Этот запуск позволит начать производство стальных заготовок и таким образом добиться экономически важных результатов для страны и компании. С этого момента и с недавним подписанием нашими правительствами протокола, который обеспечивает продолжение действия кредита, усилия вовлеченных компаний должны быть сосредоточены на обеспечении непрерывности процесса инвестиций», — заявил министр промышленности Кубы.

Он добавил, что среди задач, стоящих перед Кубой, также стоит отгрузка поставок согласно запланированной программе — это позволит вовремя, к 2024 году, запустить прокатный стан.

Это первый за последние 25 лет крупномасштабный проект в кубинском металлургическом секторе экономики.

Инвестиции в этот проект составили более $95 млн, а открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тыс. тонн по жидкой стали в год.

Особенность проекта в том, что более 90% всего поставленного оборудования произведено полностью Россией и по российским технологиям. «В проекте были задействованы более 20 крупных российских предприятий от Калининграда до Урала», — сообщил журналистам Владимир Величко — генеральный директор компании «Промышленный инжиниринг».

Как рассказали представители завода, модернизация проходит в 2 этапа. 1-я очередь предусматривает запуск электросталеплавильного цеха. 2-я очередь предусматривает ввод в эксплуатацию прокатного цеха, что позволит обеспечить полноценное функционирование завода. На втором этапе предусмотрена модернизация прокатного стана-300 и реконструкция ремонтных цехов завода.

https://rg.ru/2...oj-otrasli.html