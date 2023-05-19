Реконструкция спорткомплекса «Москвич» завершена в Текстильщиках
Завершили реконструкцию исторического спорткомплекса «Москвич» в Текстильщиках. Его построили в 1960-х годах при одноименном заводе малолитражных автомобилей.
В спорткомплексе реконструировали футбольный стадион, в результате он получил натуральный газон с обогревом, новые трибуны, освещение, беговые дорожки. Кроме того, в здании спорткомплекса заработал первый в России Дворец бильярдного спорта. В нем 36 столов и трибуны для 355 зрителей.
Построили игровой центр с двумя теннисными кортами. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, заниматься художественной гимнастикой. Отремонтировали фасады ледового дворца и Дворца спорта, керлинг-центр, бейсбольное поле. Благоустроили территорию.
В результате стадион «Москвич» стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований. На его базе готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Бесплатно занимаются около 1300 человек от 10 до 52 лет.
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