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Спортивные объекты

Реконструкция спорткомплекса «Москвич» завершена в Текстильщиках

 © msknovosti.ru

Завершили реконструкцию исторического спорткомплекса «Москвич» в Текстильщиках. Его построили в 1960-х годах при одноименном заводе малолитражных автомобилей.

В спорткомплексе реконструировали футбольный стадион, в результате он получил натуральный газон с обогревом, новые трибуны, освещение, беговые дорожки. Кроме того, в здании спорткомплекса заработал первый в России Дворец бильярдного спорта. В нем 36 столов и трибуны для 355 зрителей.

 © msknovosti.ru

Построили игровой центр с двумя теннисными кортами. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, заниматься художественной гимнастикой. Отремонтировали фасады ледового дворца и Дворца спорта, керлинг-центр, бейсбольное поле. Благоустроили территорию.

В результате стадион «Москвич» стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований. На его базе готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Бесплатно занимаются около 1300 человек от 10 до 52 лет.

 © glasnarod.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © tekgazeta.ru

 © moskva.bezformata.com

 © im5.ezgif.com

 © im5.ezgif.com

 © im5.ezgif.com

 © im5.ezgif.com

 © im5.ezgif.com

 © im5.ezgif.com
Источник: https://moskva.bezformata.com/listn...vershena-v-tekstilshikah/117353051/

спортивные объекты, реконструкция, Москва
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