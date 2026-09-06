Реконструкция «Торпедо» вернула футбол на историческую площадку и одновременно переосмыслила её для большого спорта. В облике арены соединились современные требования, память клуба и индустриальное прошлое района.

Центральная спортивная арена «Торпедо» была открыта в рамках празднования Дня города Москвы. Она будет носить имя торпедовской легенды — Эдуарда Стрельцова.

Вместимость арены — 15 тысяч зрителей, а максимальная вместимость в концертном режиме — 20 тысяч. Это соответствует требованиям категории I РФС и категории 4 у.е.ФА. На поле уложен искусственный газон уровня FIFA Quality PRO с автоматической системой подогрева и полива. В структуру комплекса вошли: магазины клубной атрибутики, музей клуба, детская академия «Торпедо». Рядом со стадионом предусмотрены три тренировочных поля с искусственным покрытием и подогревом: одно полноразмерное — 105×68 метров, два малых — 60×40 метров.

Новая арена возведена практически с нуля, но при этом сохранено историческое расположение трибун и самого поля. Главная идея нового стадиона «Торпедо» — превратить историю клуба и района в саму архитектуру здания. Основной объем арены выполнен в виде огромной металлической «шестерёнки», отсылающей к автозаводу ЗИЛ и индустриальному прошлому Даниловского района.

Символика клуба встроена в объект сразу на нескольких уровнях. В планировке стилобатной части скрыта гигантская буква «Т», которую можно увидеть только сверху — например, с дрона или в телевизионной съемке. Внутри чаши стадиона черно-белые кресла на центральной трибуне также складываются в большую букву «Т». Отдельная деталь проекта — трехмерная буква «Т» на крыше, которая должна стать новой доминантой района и будет хорошо видна с Симоновской набережной и из окружающей жилой застройки.