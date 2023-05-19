На Восточно-Сибирскую магистраль поступило 40 вагонов нового поколения

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Пассажирский парк Восточно-Сибирской железной дороги пополнили 40 современных вагонов, которые вошли в состав поезда № 57/58 Иркутск — Кисловодск, сообщает пресс-служба магистрали.

Среди вагонов нового модельного ряда 26 купейных и 14 плацкартных. Каждый оборудован душевой кабиной, системой кондиционирования и биотуалетами.

Для семей с детьми есть комната с пеленальным столиком.В купе для каждого пассажира предусмотрены розетки, USB-порты для зарядки гаджетов, индивидуальные светильники, светонепроницаемые шторы. Герметичные переходы обеспечивают удобство при передвижении из одного вагона в другой.

Благодаря новым планировочным решениям организованы дополнительные зоны общего пользования.Компания «РЖД» планомерно обновляет парк подвижного состава Восточно-Сибирской железной дороги: в марте 2023 года 34 новых плацкартных вагона начали курсировать в составе поезда № 91/92 Северобайкальск — Москва.