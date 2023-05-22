В с.Большой Луг (Иркутская область) открылся новый блок школы

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В посёлке Большой Луг Иркутского района открылся блок средней образовательной школы № 8. Новое здание предназначено для начальной школы на 195 мест. Школа находилась в одноэтажном кирпичном здании 1962 года постройки. В 2015 году его признали аварийным. В 2020 году начались строительные работы, они проходили по региональной программе «Развитие образования».

Финансирование работ составляет около 490 млн рублей. Эти средства также направлены на приобретение мебели в учебные кабинеты, актовый зал, столовую, библиотеку, медицинское оборудование и производственное оборудование в пищеблок.