В Кущевском районе Краснодарского края открыли новый Центр единоборств

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19 мая прошло торжественное открытие нового спортивного центра единоборств в станице Кущевской.

В новом спортивном зале центра площадью 960 м² три борцовских ковра, на которых могут одновременно заниматься 60 человек. Также обустроены зал разминки, тренерские комнаты, раздевалки с душевыми, медицинские кабинеты и пункт охраны. Уже сегодня в центре единоборств занимаются более 100 спортсменов, продолжается набор в группы по самбо по дзюдо.

На церемонии выступили творческие коллективы, а воспитанники муниципальной спортшколы «Лидер». Они продемонстрировали показательные выступления по самбо, дзюдо и борьбе.

Современные возможности комплекса — это начало нового этапа развития физической культуры в районе! Тренерский состав и спортсмены получают уникальные условия для качественного роста своих достижений и результатов!

В Кущевском районе более 59,3% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. Работают три учреждения спортивной направленности, в них занимаются почти 1,9 тыс. человек. В районе активно развивается 20 видов спорта, 15 человек входят в состав сборных России. Функционируют два Центра тестирования комплекса ГТО, за которыми закреплено 18 мест. По итогам 2022 года в сдаче нормативов приняли участие более 27 тыс. жителей, из них свыше 10 тыс. получили знаки отличия. В 14 общеобразовательных организациях реализуют проект «Самбо в школу».

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