Новую производственную площадку открыли в Пущино Московской области
В Пущино открыли новую производственную площадку компании «ДИАКОН-ДС», где размещена линия розлива реагентов для гематологических анализаторов.
Это позволит компании увеличить производственную мощность до 700 тонн в год. В корпусе также будут офисные помещения, службы, занятые в производственном процессе, и научно-исследовательская лаборатория.Компания выпускает более 130 реагентов для определения более чем 50 показателей и приборы для лабораторной диагностики собственной разработки.
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