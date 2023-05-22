Новую производственную площадку открыли в Пущино Московской области

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В Пущино открыли новую производственную площадку компании «ДИАКОН-ДС», где размещена линия розлива реагентов для гематологических анализаторов.

Это позволит компании увеличить производственную мощность до 700 тонн в год. В корпусе также будут офисные помещения, службы, занятые в производственном процессе, и научно-исследовательская лаборатория.Компания выпускает более 130 реагентов для определения более чем 50 показателей и приборы для лабораторной диагностики собственной разработки.