Расширение линейки российских модульных ИБП «Парус электро»

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«Парус электро», российский разработчик и производитель источников бесперебойного питания (ИБП) под торговой маркой «Связь инжиниринг», сообщает о выходе новой линейки модульных ИБП на силовых блоках мощностью 100 кВА высотой всего 3U. В настоящее время доступны к заказу кабинеты ИБП серии СИП380А МД мощностью от 400 кВА до 600 кВА с габаритами основания 800×1000 мм, включая систему распределения.

Применение современных схемотехнических решений на основе трехуровневого инвертора обеспечивает выходной коэффициент мощности равный 1.0 для защиты современного оборудования высоким потреблением энергии. КПД свыше 97% сокращает энергопотребление и выделение тепла, а широкий диапазон входных напряжений и частот снижает количество переходов на аккумуляторы, продляя их срок службы. Зарядное устройство до 100 ампер на модуль дает возможность эксплуатировать ИБП с АКБ большой емкости для увеличения времени автономной работы, в том числе с литиевыми батарейными кабинетами.

Параллельная работа до 8 кабинетов ИБП и резервирование N+x на уровне силовых модулей обеспечивает наращивание мощности системы и высокий уровень надежности. Большой цветной сенсорный экран имеет интуитивно понятный интерфейс для контроля и настройки работы ИБП. Мониторинг ИБП обеспечивается через коммуникационные протоколы Modbus или SNMP, вплоть до защищенной 3-ей версии, что упрощает интеграцию в корпоративные системы управления.

Владимир Хлебников, генеральный директор компании «Парус электро» прокомментировал: «Модульные ИБП серии СИП380А МД это современная продукция отечественного производства на базе российских стандартов с технической поддержкой производителя в течение всего жизненного цикла. Модельный ряд позволяет построить надежные отказоустойчивые системы бесперебойного питания ЦОД, исключить санкционные риски и обеспечить независимость от иностранных поставщиков оборудования. В текущем году мы планируем расширение модельного ряда до 1600 кВА.»