Первый нейросетевой ускоритель для встраиваемых систем на основе российского микропроцессора для ИИ
Российский разработчик микроэлектроники «ХайТэк» создал вычислительный модуль LinQ HX — специализированный ИИ-ускоритель, созданный для задач автономной навигации, компьютерного зрения и обработки данных в реальном времени в робототехнике, беспилотном транспорте и системах городского управления.
Продукт не имеет аналогов среди отечественных разработок: он обеспечивает высокую производительность при обработке данных непосредственно на борту устройств благодаря использованию российского микропроцессора LinQ H1M для ИИ.
Актуальность разработки подтверждается растущим мировым спросом на встраиваемые ИИ-системы — это интеллектуальная техника, которая выполняет задачи без постоянного участия человека, благодаря встроенным специализированным компьютерным системам, отвечающим за строго определенные функции внутри механизма. Согласно данным Research Nester, объем глобального рынка встраиваемых ИИ решений в 2026 году оценивается в 13,2 млрд долларов США, а к 2035 году достигнет 44,53 млрд долларов. В числе ключевых драйверов роста: массовая интеграция интернета вещей, необходимость локальной обработки данных без зависимости от облачных сервисов и растущий спрос на полностью автономные интеллектуальные системы.LinQ HX — единственный на российском рынке модуль для встраиваемых систем, построенный на базе российского микропроцессора для ускорения нейронных сетей (микропроцессор LinQ H1M входит в реестр Минпромторга) и сопроцессора общего назначения. ИИ-ускоритель имеет производительность 30 TOPS (триллионов операций в секунду) на одном устройстве (24 ТОРS — LinQ H1M, 6 TOPS — сопроцессор), обеспечивая самую высокую производительность среди российских решений для интеллектуальных систем. Модуль LinQ HX способен одновременно запускать до 5 различных нейросетевых моделей, обеспечивая параллельное решение комплекса задач с задержкой 2,3 мс. для ряда нейросетей, при оптимизации этот показатель снижается до 1,5 мс. Так, один модуль может одновременно выполнять ряд вычислительных задач в режиме реального времени: например, строить карту местности, детектировать и классифицировать объекты, проводить семантическую сегментацию, планировать маршрут и передавать телеметрию.Потребляемая мощность LinQ HX не превышает 40 Вт, что делает модуль пригодным для применения на мобильных и автономных платформах, в том числе позволяет масштабировать решение для построения высоконадежных систем с технологиями ИИ, обеспечивая возможность горячей замены модулей в платформе. Широкий набор интерфейсов — Ethernet, CAN, USB, HDMI и другие — обеспечивает подключение датчиков, камер, включая тепловизионные, а также систем управления и коммуникации. Программная экосистема включает собственный набор инструментов разработчика с Performance Profiler и нативной поддержкой PyTorch через ONNX.Архитектура модуля открывает широкий спектр применений в автономных системах. В сфере транспорта и логистики LinQ HX позволяет обеспечивать управление беспилотными платформами в плотном городском потоке, распознавание дорожных знаков, пешеходов и нестандартных дорожных ситуаций — каждый модуль работает, опираясь исключительно на собственные вычислительные ресурсы. Высокая вычислительная мощность модуля делает его эффективной платформой для реализации систем ADAS (Advanced Driver Assistance Systems — комплекс электронных систем помощи водителю для повышения безопасности и комфорта): от адаптивного круиз-контроля и экстренного автоторможения до мониторинга слепых зон и предупреждения о выезде с полосы — при этом все вычисления выполняются локально, без задержек, критически важных для безопасности на дороге.В области безопасности ускоритель позволяет вести анализ видеопотока с городских камер: выявлять правонарушения, отслеживать скопления людей и автоматически фиксировать аварийные ситуации. Автономные летательные аппараты на базе LinQ HX способны проводить инспекцию зданий, мостов, линий электропередачи и трубопроводов с немедленным выявлением дефектов. Помимо этого, модуль может применяться для мультиспектрального мониторинга городской среды, георазведки и дистанционного зондирования земли, а также координации беспилотных систем при поисково-спасательных операциях и ряде других сценариев.
Комментарий руководителя коммерческого блока «ХайТэк» Александра Шкилева:«Глобальный спрос на специализированные вычислительные решения для ИИ растет — рынок требует устройств, способных обрабатывать сложные задачи локально. Российский ускоритель LinQ HX отвечает этим трендам, обеспечивая возможность эффективной работы в условиях отсутствия или нестабильности связи с внешними серверами. Возможность построения компактных автономных систем без зависимости от облачных вычислений и сторонних платформ для российского рынка имеет дополнительное измерение: данные остаются внутри контура, а сама платформа не зависит от иностранных компонентов и лицензий — что напрямую влияет на применимость решения в чувствительных секторах, где критичны и производительность, и конфиденциальность: энергетике, транспортной инфраструктуре, системах безопасности».
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