Российский разработчик микроэлектроники «ХайТэк» создал вычислительный модуль LinQ HX — специализированный ИИ-ускоритель, созданный для задач автономной навигации, компьютерного зрения и обработки данных в реальном времени в робототехнике, беспилотном транспорте и системах городского управления.

Продукт не имеет аналогов среди отечественных разработок: он обеспечивает высокую производительность при обработке данных непосредственно на борту устройств благодаря использованию российского микропроцессора LinQ H1M для ИИ.

Актуальность разработки подтверждается растущим мировым спросом на встраиваемые ИИ-системы — это интеллектуальная техника, которая выполняет задачи без постоянного участия человека, благодаря встроенным специализированным компьютерным системам, отвечающим за строго определенные функции внутри механизма. Согласно данным Research Nester , объем глобального рынка встраиваемых ИИ решений в 2026 году оценивается в 13,2 млрд долларов США, а к 2035 году достигнет 44,53 млрд долларов. В числе ключевых драйверов роста: массовая интеграция интернета вещей, необходимость локальной обработки данных без зависимости от облачных сервисов и растущий спрос на полностью автономные интеллектуальные системы.LinQ HX — единственный на российском рынке модуль для встраиваемых систем, построенный на базе российского микропроцессора для ускорения нейронных сетей (микропроцессор LinQ H1M входит в реестр Минпромторга) и сопроцессора общего назначения. ИИ-ускоритель имеет производительность 30 TOPS (триллионов операций в секунду) на одном устройстве (24 ТОРS — LinQ H1M, 6 TOPS — сопроцессор), обеспечивая самую высокую производительность среди российских решений для интеллектуальных систем. Модуль LinQ HX способен одновременно запускать до 5 различных нейросетевых моделей, обеспечивая параллельное решение комплекса задач с задержкой 2,3 мс. для ряда нейросетей, при оптимизации этот показатель снижается до 1,5 мс. Так, один модуль может одновременно выполнять ряд вычислительных задач в режиме реального времени: например, строить карту местности, детектировать и классифицировать объекты, проводить семантическую сегментацию, планировать маршрут и передавать телеметрию.Потребляемая мощность LinQ HX не превышает 40 Вт, что делает модуль пригодным для применения на мобильных и автономных платформах, в том числе позволяет масштабировать решение для построения высоконадежных систем с технологиями ИИ, обеспечивая возможность горячей замены модулей в платформе. Широкий набор интерфейсов — Ethernet, CAN, USB, HDMI и другие — обеспечивает подключение датчиков, камер, включая тепловизионные, а также систем управления и коммуникации. Программная экосистема включает собственный набор инструментов разработчика с Performance Profiler и нативной поддержкой PyTorch через ONNX.Архитектура модуля открывает широкий спектр применений в автономных системах. В сфере транспорта и логистики LinQ HX позволяет обеспечивать управление беспилотными платформами в плотном городском потоке, распознавание дорожных знаков, пешеходов и нестандартных дорожных ситуаций — каждый модуль работает, опираясь исключительно на собственные вычислительные ресурсы. Высокая вычислительная мощность модуля делает его эффективной платформой для реализации систем ADAS (Advanced Driver Assistance Systems — комплекс электронных систем помощи водителю для повышения безопасности и комфорта): от адаптивного круиз-контроля и экстренного автоторможения до мониторинга слепых зон и предупреждения о выезде с полосы — при этом все вычисления выполняются локально, без задержек, критически важных для безопасности на дороге.В области безопасности ускоритель позволяет вести анализ видеопотока с городских камер: выявлять правонарушения, отслеживать скопления людей и автоматически фиксировать аварийные ситуации. Автономные летательные аппараты на базе LinQ HX способны проводить инспекцию зданий, мостов, линий электропередачи и трубопроводов с немедленным выявлением дефектов. Помимо этого, модуль может применяться для мультиспектрального мониторинга городской среды, георазведки и дистанционного зондирования земли, а также координации беспилотных систем при поисково-спасательных операциях и ряде других сценариев.

Комментарий руководителя коммерческого блока «ХайТэк» Александра Шкилева:«Глобальный спрос на специализированные вычислительные решения для ИИ растет — рынок требует устройств, способных обрабатывать сложные задачи локально. Российский ускоритель LinQ HX отвечает этим трендам, обеспечивая возможность эффективной работы в условиях отсутствия или нестабильности связи с внешними серверами. Возможность построения компактных автономных систем без зависимости от облачных вычислений и сторонних платформ для российского рынка имеет дополнительное измерение: данные остаются внутри контура, а сама платформа не зависит от иностранных компонентов и лицензий — что напрямую влияет на применимость решения в чувствительных секторах, где критичны и производительность, и конфиденциальность: энергетике, транспортной инфраструктуре, системах безопасности».