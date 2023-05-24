Завершена реконструкции 82 городских поликлиник

Еще 119 поликлиники находятся в активной фазе реконструкции.

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Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Москве идет по графику: из 201 поликлиники завершена реконструкция в 82 зданиях, а в остальных продолжаются строительные работы. Об этом сообщил градоначальник во время осмотра комплексной реконструкции здания филиала № 1 городской поликлиники № 46 в Таганском районе.

«Программа модернизации московских поликлиник идет полным ходом. В настоящее время выполнены работы уже в 82 поликлиниках, 119 находятся в активной фазе реконструкции. Это позволяет говорить о том, что эта программа завершится не в 2024 году, как предполагалось, а до конца 2023-го. Большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы, станут соответствовать современному московскому стандарту.

Здесь, на Таганке, реконструируется небольшая поликлиника, будут новые технологии, будет новое медицинское оборудование, комфортные условия для врачей, пациентов. Так как сама поликлиника небольшая, требуются дополнительные площади, поэтому рядом возводим восьмиэтажное здание, которое будет построено тоже уже к осени этого года. Одновременно будет запущен этот комплекс, который удвоит возможности поликлиники, станет, по сути дела, главной поликлиникой в районе. Важное и нужно дело, которое ожидают жители.», — рассказали в мэрии.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей будут расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для пациентов обустроят зоны комфортного ожидания приема врача с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Теплые природные тона интерьеров создадут приятную атмосферу. Новая навигация будет интуитивно понятна, что позволит без труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер оборудуют уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей обставят эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами.