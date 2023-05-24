С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты в полностью автоматическом режиме.

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Зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины.

Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы.

«Витязь» одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Такой метод повышает помехозащищенность комплекса и его возможности по обнаружению и классификации целей.

С-350 «Витязь» — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО «Алмаз-Антей» для зенитных ракетных войск. Она предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.

По данным из открытых источников, комплекс способен поражать аэродинамические воздушные цели — самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие — на максимальной дальности от 120 до 150 километров, а баллистические цели — на дальности до 25 километров. При этом максимальная скорость целей может достигать двух километра в секунду.