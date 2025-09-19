«Ростех» отправил Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД».
Ростех поставил Минобороны России партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД», а также боевых машин ЗРПК «Панцирь-С», сообщила журналистам пресс-служба госкорпорации.
«Холдинг „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех поставил Минобороны России партию зенитных ракетных комплексов „Панцирь-СМД“. Также государственному заказчику передана партия боевых машин ЗРПК „Панцирь-С“. Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что «Панцирь-СМД» оборудован системой управления огнем, которая включает в себя многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему, также комплекс способен оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме."Комплексы семейства «Панцирь» показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели", — приводит слова индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева пресс-служба.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Концерн «Калашников» досрочно выполнил обязательства 2023 года ...азчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков.
- Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Росте...чных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.
- Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Росте...bsp;вклад, который они вносят в обеспечение обороноспособности страны.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0