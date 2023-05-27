В Красноярском крае запущено мебельное производство
Седьмой по счёту цех запустила красноярская компания «М-Кит» (ООО «МК Мастер»), специализирующаяся на производстве как мебельных комплектов и фасадов для оптовой продажи, так и корпусной мебели на заказ.
Как уточнил генеральный директор компании Юрий Макаренков, с момента закладки фундамента до запуска прошло около года. Общая площадь нового производственного цеха — около 3 000 м2. Поставщиком автоматизированной линии и сопутствующих станков стала компания LIGA (ООО «Лига»). Специалисты оснастили площадку оборудованием марки KDT.
Такой станочный парк позволит увеличить объём производства фасадных полотен разной сложности. По словам руководителя оптового отдела фасадов «М-Кит» Алины Арефьевой, сейчас в ассортименте компании три типа фасадной продукции: крашеные, плёночные и с алюминиевым профилем. Позиции поставляются по всему Красноярскому краю, в Иркутскую область, в Хакасию и Бурятию.
Как отметил директор предприятия, для нового цеха будет организовано от 80 рабочих мест. Причём компания готова провести повышение квалификации мастеров с опытом и обучение молодых специалистов.
В работе можно было увидеть 15 станков различного назначения: от форматно-раскроечных и кромкооблицовочных до рельефно-шлифовальных машин и аспирационных и упаковочных установок.
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