Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Красноярском крае запущено мебельное производство

 © industrymebel.ru

Седьмой по счёту цех запустила красноярская компания «М-Кит» (ООО «МК Мастер»), специализирующаяся на производстве как мебельных комплектов и фасадов для оптовой продажи, так и корпусной мебели на заказ.

Как уточнил генеральный директор компании Юрий Макаренков, с момента закладки фундамента до запуска прошло около года. Общая площадь нового производственного цеха — около 3 000 м2. Поставщиком автоматизированной линии и сопутствующих станков стала компания LIGA (ООО «Лига»). Специалисты оснастили площадку оборудованием марки KDT.

 © industrymebel.ru

 © industrymebel.ru

Такой станочный парк позволит увеличить объём производства фасадных полотен разной сложности. По словам руководителя оптового отдела фасадов «М-Кит» Алины Арефьевой, сейчас в ассортименте компании три типа фасадной продукции: крашеные, плёночные и с алюминиевым профилем. Позиции поставляются по всему Красноярскому краю, в Иркутскую область, в Хакасию и Бурятию.

Как отметил директор предприятия, для нового цеха будет организовано от 80 рабочих мест. Причём компания готова провести повышение квалификации мастеров с опытом и обучение молодых специалистов.

 © industrymebel.ru

 © industrymebel.ru

В работе можно было увидеть 15 станков различного назначения: от форматно-раскроечных и кромкооблицовочных до рельефно-шлифовальных машин и аспирационных и упаковочных установок.

 © industrymebel.ru

 © industrymebel.ru

 © industrymebel.ru
Источник: https://industrymebel.ru/inform/kra...a-proizvodstva-fasadov-fotootchyot/

мебельная промышленность, Красноярский край
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,