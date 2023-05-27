В Красноярском крае запущено мебельное производство

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Седьмой по счёту цех запустила красноярская компания «М-Кит» (ООО «МК Мастер»), специализирующаяся на производстве как мебельных комплектов и фасадов для оптовой продажи, так и корпусной мебели на заказ.

Как уточнил генеральный директор компании Юрий Макаренков, с момента закладки фундамента до запуска прошло около года. Общая площадь нового производственного цеха — около 3 000 м2. Поставщиком автоматизированной линии и сопутствующих станков стала компания LIGA (ООО «Лига»). Специалисты оснастили площадку оборудованием марки KDT.

© industrymebel.ru

© industrymebel.ru

Такой станочный парк позволит увеличить объём производства фасадных полотен разной сложности. По словам руководителя оптового отдела фасадов «М-Кит» Алины Арефьевой, сейчас в ассортименте компании три типа фасадной продукции: крашеные, плёночные и с алюминиевым профилем. Позиции поставляются по всему Красноярскому краю, в Иркутскую область, в Хакасию и Бурятию.

Как отметил директор предприятия, для нового цеха будет организовано от 80 рабочих мест. Причём компания готова провести повышение квалификации мастеров с опытом и обучение молодых специалистов.

© industrymebel.ru

© industrymebel.ru

В работе можно было увидеть 15 станков различного назначения: от форматно-раскроечных и кромкооблицовочных до рельефно-шлифовальных машин и аспирационных и упаковочных установок.

© industrymebel.ru

© industrymebel.ru

© industrymebel.ru