В Саратове открылась новая поликлиника

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В новом учреждении — 11 терапевтических участков, предусмотрены все узкие специалисты, работает отделение дневного стационара, женская консультация. Сейчас идет доукомплектование кадрами.

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При поликлинике оборудован центр лучевой диагностики. Заканчивается установка оборудования. Через 10 дней начнут работать компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, чуть позже — аппарат МРТ.

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