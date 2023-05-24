В Саратове открылась новая поликлиника
В новом учреждении — 11 терапевтических участков, предусмотрены все узкие специалисты, работает отделение дневного стационара, женская консультация. Сейчас идет доукомплектование кадрами.
При поликлинике оборудован центр лучевой диагностики. Заканчивается установка оборудования. Через 10 дней начнут работать компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, чуть позже — аппарат МРТ.
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