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Медучреждения

В Саратове открылась новая поликлиника

 © sarnovosti.ru

В новом учреждении — 11 терапевтических участков, предусмотрены все узкие специалисты, работает отделение дневного стационара, женская консультация. Сейчас идет доукомплектование кадрами.

 © sarnovosti.ru

При поликлинике оборудован центр лучевой диагностики. Заканчивается установка оборудования. Через 10 дней начнут работать компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, чуть позже — аппарат МРТ.

 © sarnovosti.ru
Источник: https://sarnovosti.ru/news/v-saratove-otkrylas-novaya-poliklinika/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Саратовская область
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