Костромской СМЗ сдал промерное судно «Абрис» проекта 3330

АО «Костромской судомеханический завод» (Костромской СМЗ) 25 мая 2023 года сдало девятое в серии промерное судно проекта 3330 «Абрис». Оно предназначено для ФБУ «Администрация Ленского бассейна».

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Серия из 11 судов строится в 2020-2023 годах по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках государственного контракта от 9 ноября 2020 года. Проект разработан ООО «Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота».

Судно имеет класс РРР «РМС 1,2 А». Оно предназначено для выполнения промерных работ и гидрографических изысканий, оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом с режимом сплошного сканирования дна, создания 3D-рельефа дна акватории, расчета и контроля объемов дноуглубления.

Технические характеристики: длина габаритная — 18,1 м; ширина габаритная — 3,2 м; высота борта — 0,95 м; осадка по КВЛ — 0,5 м; мощность главных двигателей — 184 кВт; экипаж/изыскательская партия — 2/4 чел.; автономность — 2 суток.