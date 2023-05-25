«Порт Коломна» сдал буксир-толкач «Коломенский-1601» проекта 112 ПК
25 мая в городе Коломна Московской области состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию буксира-толкача «Коломенский-1601» класса «X М-ПР 3,0 (лед 30) А «, спроектированного и построенного на судостроительном производстве АО «Порт Коломна» по заказу ООО «Окско-Московское пароходство».
Основные характеристики буксира проекта 112 ПК:
|Длина габаритная, м
|34,7
|Ширина габаритная, м
|7,70
|Высота борта, м
|2,70
|Водоизмещение с полными запасами экипажем и балластом, т
|285,0
|Осадка с полными запасами экипажем и балластом, м
|1,79
|Количество главных двигателей, ед.
|2
|Общая мощность ГД, л.с.
|1600
|Экипаж, чел
|9
|Класс судна
|✠М-ПР 3,0 (лед30) А
Архитектурно-конструктивный тип судна: Однопалубный стальной, двухвинтовой, буксир-толкач, с полубаком, с двухъярусной надстройкой и рулевой рубкой, с расположением машинного отделения от миделя в корму.
Источник: https://paluba.media/news/49751
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