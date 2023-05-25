«Порт Коломна» сдал буксир-толкач «Коломенский-1601» проекта 112 ПК

25 мая в городе Коломна Московской области состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию буксира-толкача «Коломенский-1601» класса «X М-ПР 3,0 (лед 30) А «, спроектированного и построенного на судостроительном производстве АО «Порт Коломна» по заказу ООО «Окско-Московское пароходство».

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Основные характеристики буксира проекта 112 ПК:

Длина габаритная, м 34,7 Ширина габаритная, м 7,70 Высота борта, м 2,70 Водоизмещение с полными запасами экипажем и балластом, т 285,0 Осадка с полными запасами экипажем и балластом, м 1,79 Количество главных двигателей, ед. 2 Общая мощность ГД, л.с. 1600 Экипаж, чел 9 Класс судна ✠М-ПР 3,0 (лед30) А

Архитектурно-конструктивный тип судна: Однопалубный стальной, двухвинтовой, буксир-толкач, с полубаком, с двухъярусной надстройкой и рулевой рубкой, с расположением машинного отделения от миделя в корму.