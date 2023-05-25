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Судостроение и судоходство

«Порт Коломна» сдал буксир-толкач «Коломенский-1601» проекта 112 ПК

25 мая в городе Коломна Московской области состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию буксира-толкача «Коломенский-1601» класса «X М-ПР 3,0 (лед 30) А «, спроектированного и построенного на судостроительном производстве АО «Порт Коломна» по заказу ООО «Окско-Московское пароходство».

 © paluba.media

Основные характеристики буксира проекта 112 ПК:

Длина габаритная, м 34,7
Ширина габаритная, м 7,70
Высота борта, м 2,70
Водоизмещение с полными запасами экипажем и балластом, т 285,0
Осадка с полными запасами экипажем и балластом, м 1,79
Количество главных двигателей, ед. 2
Общая мощность ГД, л.с. 1600
Экипаж, чел 9
Класс судна ✠М-ПР 3,0 (лед30) А

Архитектурно-конструктивный тип судна: Однопалубный стальной, двухвинтовой, буксир-толкач, с полубаком, с двухъярусной надстройкой и рулевой рубкой, с расположением машинного отделения от миделя в корму.
Источник: https://paluba.media/news/49751

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Порт Коломна, буксир-толкач, 112 ПК
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