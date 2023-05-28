Новый многопрофильный медицинский центр открылся в Великих Луках

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Объединение медицинских клиник «Визус» и «Медика» открыло свои филиалы в Великих Луках. Медицинский центр занимает четыре этажа современного здания, площадью около тысячи квадратных метров. Пациентам юга Псковской области доступен полный цикл обследований и терапии.

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Замена глазного хрусталика — единственный способ лечения катаракты. Заболевание распространённое. Пациентов много. Микрохирургическая операция идёт в новом медцентре, где современный оперблок и аппараты для высокотехнологичной медицинской помощи. Например, можно сделать томографию сетчатки глаза.

«Это безумно необходимый в нашей профессии аппарат для диагностики заболеваний сетчатки, макулярной области, зрительного нерва. Без него невозможна диагностика многих заболеваний и, естественно, невозможно лечение», — Елена Голышева, зав. отделением офтальмологии клиники «ВИЗУС», г. Великие Луки

По формату новый медцентр в Великих Луках повторяет клиники «ВИЗУС» и «Медика» в Пскове. Приём будет вестись по тридцати медицинским специальностям. В состав комплекса входит отделение диагностики, эндоскопии, рентген-отделение, в хирургии — палаты повышенной комфортности для восстановления после операции. Пациентам юга Псковской области доступны все виды медицинских услуг — от амбулаторного приема до углубленной диагностики и хирургического лечения.