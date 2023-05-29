Solopharm объявляет о запуске производства чистых помещений
Компания Solopharm объявляет о запуске собственной производственной площадки по проектированию и изготовлению чистых помещений в Санкт-Петербурге. Данный проект делает компанию первым фармацевтическим производителем, который самостоятельно будет производить для себя чистые комнаты.
Строительство производственного комплекса площадью 1840 м2 началось в конце 2022 года и получило название — Matrix Wall.
В рамках проекта реализовано четыре производственных участка. Ожидается, что за год будет производиться до 6 000 м2 чистых помещений.
В будущем, на участке Matrix Wall планируется производить не только чистые комнаты, но и воздухораспределители для чистых помещений, шлюзы, дверные системы, лабораторное оборудование и мебель. Таким образом проект Matrix Wall имеет все шансы стать новым решением для растущих потребностей в фармацевтической индустрии в создании безопасных, чистых, и высокотехнологичных рабочих пространств. Все это поможет компании Solopharm развиваться без ограничений и оставаться на пике инноваций.
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