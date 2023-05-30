В Новокузнецке запущен в эксплуатацию станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-2030
Специалистами ГК «СПИКОМ» смонтирован и запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRAFLAME SBR-2030 (2000×3000мм) в г. Новокузнецк.
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- Станок термической резки имеет размер стола 2000×3000мм, на портале установлен плазмотрон «ULTRAFIRE 125» для фигурной плазменной резки металла, а также газовый резак «GCUT» для резки металла толщиной до 200мм.
- Источник плазмы КЕДР MULTICUT 1200. Толщина резки на прожиг до 25мм, резка с края до 50мм.
- Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-7, установленного на портале станка.
- Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.
- Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года.
Производитель станков плазменной и газовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.
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