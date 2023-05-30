Россия развернула полную группировку гидрометеорологических спутников!

Россия впервые в отечественной истории развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников!

«Электро-Л» № 4 после завершения испытаний начал использоваться по целевому назначению!

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Сейчас на орбите работает три спутника системы «Электро» (№ 2, № 3, № 4).

Особенности спутников «Электро-Л» позволяют проводить космическую съемку поверхности Земли с геостационарной орбиты с частотой до 15 минут. Благодаря снимкам с аппаратов решаются глобальные вопросы мониторинга климата, обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды, выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций.

Космические аппараты «Электро-Л» ретранслируют сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Это помогает поисково-спасательным службам эффективнее реагировать на сигналы бедствия для спасения человеческих жизней.