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Космонавтика

Россия развернула полную группировку гидрометеорологических спутников!

Россия впервые в отечественной истории развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников!

«Электро-Л» № 4 после завершения испытаний начал использоваться по целевому назначению!

 © www.roscosmos.ru

Сейчас на орбите работает три спутника системы «Электро» (№ 2, № 3, № 4).

Особенности спутников «Электро-Л» позволяют проводить космическую съемку поверхности Земли с геостационарной орбиты с частотой до 15 минут. Благодаря снимкам с аппаратов решаются глобальные вопросы мониторинга климата, обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды, выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций.

Космические аппараты «Электро-Л» ретранслируют сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Это помогает поисково-спасательным службам эффективнее реагировать на сигналы бедствия для спасения человеческих жизней.
Источник: https://www.roscosmos.ru/39308/

космонавтика, спутники, геостационарные, Россия
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