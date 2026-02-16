8-10 февраля на международной выставке «ИННОПРОМ» в г. Эр-Рияд НТЦ «Модуль» презентовал для ближневосточного рынка новые продуктовые и сервисные решения:

1. Применение малого космического аппарата для задач дистанционного зондирования Земли (МКА для ДЗЗ) — CubeSat 16U.

Применение МКА, оснащенного мультиспектральным оптическим оборудованием, позволяет получать снимки поверхности Земли с «картой» перспективных месторождений.В условиях пустынной местности подобная технология является наиболее эффективной. В отсутствие растительности, водоемов и облачности, снимки поверхности Земли, сделанные CubeSat 16U, предоставят наиболее точную информацию, необходимую на этапе разработки шахт и карьеров.

2. Применение программно-аппаратной платформы «МАГМА» для полной цифровизации горно-добывающих объектов, шахт и карьеров.

Решение предназначено для сквозного анализа и оптимизации разработки месторождений, что способствует снижению рисков и повышению экономической эффективности.

«МАГМА» объединяет несколько систем:

• «МАГМА Минерал» для управления горно-геологическими данными.• «МАГМА ГЕО» для геологического моделирования и подсчёта запасов.• «МАГМА План» для стратегического и оперативного планирования горных работ.• «МАГМА Контроль» для диспетчеризации и мониторинга техники на открытых и подземных работах.

Ключевым элементом блока «Магма Контроль» является бортовой компьютер NM Pilot (разработки НТЦ «Модуль»). Встроенный в бортовую систему шахтной спецтехники (например, в самоходные бурильные установки и шахтные самосвалы), NM Pilot обеспечивает сбор, хранение и обработку всей телеметрии и данных с датчиков машины (от давления в шинах и температуры в кабине машиниста до предиктивной аналитики возможных аппаратных отказов), а также обрабатывает входной видеопоток алгоритмами AI и CV в режиме реального времени для помощи оператору/машинисту.

Особый синергетический эффект для оптимизации горно-рудных работ может быть достигнут при совместном применении двух вышеперечисленных сервисов, интегрированных в бизнес-процессы ближневосточных компаний, занимающихся горной добычей и геологической разведкой.

Подробно о новых продуктах и сервисах эксперты «Модуля» рассказали на сессии «Промышленное оборудование для полного цикла: технологии и техника, определяющие развитие промышленных объектов». Команду «Модуля» представил руководитель службы внедрения и проектов Халиль Эль-Хажж.

В сессии принимали участие представили Министерства энергетики Саудовской Аравии, Министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, компаний Saudi Aramco, Saudi Gold, Alfanar, Alturki Holding, Геоскан, Геонафт, ЭЛЕКТРОПРИВОД НПЦ-21, LABADVANCE и др