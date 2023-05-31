В Нижнекамске запущен в эксплуатацию станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060

Специалистами ГК «СПИКОМ» изготовлен и и смонтирован очередной станок с ЧПУ для плазменной резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 в г. Нижнекамск.

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— Станок термической резки имеет размер стола 2000×6000мм, на портале установлен плазмотрон для фигурной плазменной резки металла.

— Источник плазмы ARCTHERM 400 SM (400A). Толщина резки на прожиг до 50мм, резка с края до 80мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.