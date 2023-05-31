«Росэлектроника» представила мобильный пункт управления для МЧС России

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил автомобиль оперативного управления для МЧС России.

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил автомобиль оперативного управления для МЧС России в рамках экспозиции международного салона «Комплексная безопасность-2023». Мобильный пункт на шасси КАМАЗ позволяет в полевых условиях развернуть оперативный штаб для координации действий спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Автомобиль оперативного управления оборудован всем необходимым для сбора и обработки информации о чрезвычайной ситуации, а также для эффективного проведения организационной работы в полевых условиях. Комплекс включает систему связи и передачи данных, систему видеоконференцсвязи и отображения информации, а также рабочие места операторов. Автономность работы мобильного пункта обеспечивается за счет собственной электрогенераторной установки с резервным источником питания.

Пункт управления разработан специалистами Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику»). В состав комплекса также входит разработанное концерном «Созвездие» оборудование связи стандарта DMR: ретранслятор, автомобильная и портативные радиостанции.

«Автомобиль оперативного управления — это новая инициативная разработка специалистов Рязанского радиозавода, в которой применяются хорошо зарекомендовавшие себя решения для организации связи в условиях чрезвычайных ситуаций. Мобильный пункт способен обеспечить условия для автономной работы специалистов оперативного штаба, а также для отдыха личного состава на месте дислокации. На выставке мы представляем опытный образец изделия. Завод обладает опытом производства мобильных комплексов для МЧС России и готов к серийному выпуску новой разработки», — заявил генеральный директор Рязанского радиозавода.