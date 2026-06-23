Новый мост через Оку в Рязани готов почти на четверть
Техническая готовность нового моста через Оку в Рязани, возведение которого выполняет Нацпроектстрой, достигла 23,7%. Работы ведутся в круглосуточном режиме. На правом берегу строители филиала «ДиМ» Мостоотряд-22 продолжают работы по возведению насыпи дороги основного хода, укрепляют её бетонными плитами. Продолжается сооружение стапеля для продольной надвижки балок пролётного строения русловой части моста. Кроме того, мостовики погружают шпунт русловой опоры № 14 и ведут подготовку к сооружению рабочего моста для последующего возведения русловой опоры № 15. На левом берегу также продолжается строительство дороги основного хода и возведение монолитных опор. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, из которых 1,1 км — сам мост. В настоящее время на объекте задействовано более 250 сотрудников, которые трудятся вахтовым методом в две смены. Это позволяет поддерживать высокий темп строительных работ и строго следовать утверждённому графику реализации проекта.
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