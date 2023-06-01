В иркутском микрорайоне Ново-Ленино построен новый детский сад

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Всероссийский марафон открытия детских садов проходит в Иркутской области. Регион в марафоне представлял новый детский сад «Мамонтёнок» в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Марафон проходит при участии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и главы Минпросвещения России. Мероприятие приурочено к Международному Дню защиты детей и дает старт по открытию новых детских садов в России.

Детский сад в Ново-Ленино — один из пяти, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году наряду с детсадами в Иркутском, Тайшетском, Чунском районах и г. Тулуне. Новый детский сад в переулке Академика Алексея Окладникова в 6-м микрорайоне Ново-Ленино возвели по национальному проекту «Демография», строительные работы завершены в феврале 2023 года. На эти цели было выделено порядка 360 млн рублей, в том числе 97,3 млн рублей из федерального бюджета.

Дошкольное учреждение на 220 мест будет являться структурным подразделением средней школы № 69. В нём создано 11 групп для детей от 1 года до 8 лет. В каждую группу организован самостоятельный вход, в раздевальной предусмотрены сушильные шкафы. Есть спортивный и музыкальный залы, бассейн. Для занятий с детьми оборудована комната психологической разгрузки с интерактивной песочницей, игрушками, удобной мягкой мебелью для детей, интерактивной доской. Сейчас идёт процедура лицензирования, принимать детей в саду начнут очень скоро.