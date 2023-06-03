В Москве завершена реконструкция Площади трёх вокзалов
2 июня в Москве после второго этапа масштабной реконструкции открылась станция Площадь трёх вокзалов — Курская.
Решение о реконструкции этого участка было принято в 2019 году, он был сделан на полтора года раньше срока. В рамках проекта фактически заново построили городской вокзал, включающий платформы МЦД-2 и МЦД-4 с общим пассажирским терминалом.
Реконструкция платформы и прилегающего с юга Каланчевского путепровода с устройством дополнительных железнодорожных путей началась в 2020 году. Пассажирская платформа остановочного пункта расположена в пешеходной доступности от трёх вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского.
Реконструкция участка Площадь трёх вокзалов—Курская является важным этапом подготовки к открытию МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».
Открытие новых диаметров наземного метро — МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» запланировано на этот год.
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