В Москве завершена реконструкция Площади трёх вокзалов

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2 июня в Москве после второго этапа масштабной реконструкции открылась станция Площадь трёх вокзалов — Курская.

Решение о реконструкции этого участка было принято в 2019 году, он был сделан на полтора года раньше срока. В рамках проекта фактически заново построили городской вокзал, включающий платформы МЦД-2 и МЦД-4 с общим пассажирским терминалом.

© stroi.mos.ru

Реконструкция платформы и прилегающего с юга Каланчевского путепровода с устройством дополнительных железнодорожных путей началась в 2020 году. Пассажирская платформа остановочного пункта расположена в пешеходной доступности от трёх вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского.

Реконструкция участка Площадь трёх вокзалов—Курская является важным этапом подготовки к открытию МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

Открытие новых диаметров наземного метро — МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» запланировано на этот год.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

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