Внедрение мобильного личного кабинета для сотрудников атомной отрасли

Гринатом как ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом» в процессе создания цифрового рабочего места в отрасли решает сразу несколько важных задач, начиная от внедрения и поддержки импортонезависимых АРМ, заканчивая развитием корпоративных систем и обеспечением их отказоустойчивости.

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Проектные команды компании активно вовлечены в деятельность по переводу АРМ на импортонезависимый стек. Миграция проходит с помощью собственной системы Гринатома «Атом.Порт». На данный момент в отрасли на отечественное ПО переведено 96 тыс. рабочих мест, а к 2025 их будет уже около 132 тыс.

Около 50 HR-процессов переведено в цифру с помощью решения Гринатома — Личного кабинета сотрудника, созданного усилиями Центра цифровых HR-технологий. Благодаря ему оформление отпуска или командировки, подача заявлений и получение расчетных листов стало возможно «без бумаг». В этом месяце состоялся перевод функционала Личного кабинета в мобильный формат — теперь у сотрудников появилась возможность взаимодействовать с информационной системой через смартфон.

Сотрудники Гринатома также обеспечивают информационную безопасность корпоративных систем с использованием отечественных решений. Помимо этого, новое ПО как рыночное, так и собственной разработки, проходит обязательную проверку на соответствие отраслевым требованиям.

Данный вид тестирования проходит с помощью платформы безопасной разработки ПО, на базе которой создан тестовой полигон по апробации решений для критической инфраструктуры. Организация работ по импортозамещению на объектах КИИ также является одним из главных фокусов АО «Гринатом». Следующий шаг в этом направлении — создание доверенных рабочих мест.

«Гринатом работает с более 100 корпоративными информационными системами. Наша цель — их перевод на импортонезависимый стек. К 2025 году мы импортозаместим большинство корпоративных систем, начиная от электронного документооборота, закачивая управлением персонала. У нас уже завершен третий этап по замене западного технологического ядра Единой отраслевой системы ЭДО на отечественное. При этом замена тяжелого ERP остается для нас большим вызовом, поэтому мы продолжаем взаимодействие в этом направлении с коллегами в рамках центра компетенций. Весь свой опыт мы применяем и в работе по импортозамещению на объектах критической инфраструктуры», — подчеркнул Генеральный директор АО «Гринатом».