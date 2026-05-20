«Росатом» представил российский планшет-трансформер
На стенде «Росатома» на конференции ЦИПР-2026 представили планшет-трансформер OKO Book 5 Yoga. Устройство разработала компания «Байтэрг».
Модель выглядит как ноутбук с сенсорным экраном, который может раскрываться на 360 градусов. Это позволяет ее использовать в двух сценариях. OKO Book 5 Yoga может выступать в качестве обычного ноутбука, а также в формате планшета.
Устройство работает под управлением чипа Rockchip. Пользователям будут доступны 16 ГБ оперативной памяти на накопитель на 512 ГБ. В ноутбуке используется операционная система МОС «ОКО».
Согласно руководству по эксплуатации модели, устройство весит 1,2 кг. Ноутбук получил IPS-экран 13,2 дюйма с разрешением 2400×1600 пикселей. Частота обновления равняется 60 Гц, а максимальная яркость — 400 кд/м².
В OKO Book 5 Yoga установили фронтальную 5-мегапиксельную камеру. Есть по два разъема USB-A и USB-C, а также HDMI и 3,5 мм. Также ноутбук оснащен емкостью аккумулятора 11,9 тыс. мАч.
