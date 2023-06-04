Новости благоустройства территорий

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Жилой комплекс «Дом Лес Парк» в Тюмени

Небольшой экологический жилой квартал расположен на границе между плотной, пусть и невысотной городской застройкой Тюмени, ландшафтным парком и коттеджными поселками.

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Центр спортивных достижений «Триумф» в Ростове-на-Дону

В новом жилом комплексе в Ростове-на-Дону появился детский спортивный центр с характерным дизайном и эффектными слоганами на стенах, которые точно должны нравиться детям.

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2 июня 2023: открытие второй части экспозиции современного искусства в Парке Малевич

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Благоустройство горы Вшиха в городе Тетюши

Проект благоустройства горы Вшиха — главной смотровой площадки города — получил название «320 ступеней к истории»: он раскрывает туристический потенциал города и создает интересные сценарии для изучения Тетюшей.

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Скейт-парк на бульваре Щипакина в Ставрополе

Один из крупнейших экстрим-парков России расположился на бульваре Ивана Щипакина, который является центром нового строящегося на периферии Ставрополя района и возводится на средства девелопера. Это совершенно новый для нашей страны жанр придомового пространства, который позволит тысячам людей — целому району, а может, и всему городу — всерьез заняться катанием на борде.

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Парк в ЖК «Салават Купере» в Казани

Вместо полузаброшенной зеленой территории у жилого комплекса появился парк с озером, пешеходным фонтаном и общественным садом с грядками и теплицами, ставший точкой притяжения всего района.

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Частный дом на Истре

Небольшой дом с остроумной планировкой, позволившей максимальное количество комнат обернуть к главному украшению участка — реке Истра.

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