Новости благоустройства территорий
Жилой комплекс «Дом Лес Парк» в Тюмени
Небольшой экологический жилой квартал расположен на границе между плотной, пусть и невысотной городской застройкой Тюмени, ландшафтным парком и коттеджными поселками.
Центр спортивных достижений «Триумф» в Ростове-на-Дону
В новом жилом комплексе в Ростове-на-Дону появился детский спортивный центр с характерным дизайном и эффектными слоганами на стенах, которые точно должны нравиться детям.
2 июня 2023: открытие второй части экспозиции современного искусства в Парке Малевич
Благоустройство горы Вшиха в городе Тетюши
Проект благоустройства горы Вшиха — главной смотровой площадки города — получил название «320 ступеней к истории»: он раскрывает туристический потенциал города и создает интересные сценарии для изучения Тетюшей.
Скейт-парк на бульваре Щипакина в Ставрополе
Один из крупнейших экстрим-парков России расположился на бульваре Ивана Щипакина, который является центром нового строящегося на периферии Ставрополя района и возводится на средства девелопера. Это совершенно новый для нашей страны жанр придомового пространства, который позволит тысячам людей — целому району, а может, и всему городу — всерьез заняться катанием на борде.
Парк в ЖК «Салават Купере» в Казани
Вместо полузаброшенной зеленой территории у жилого комплекса появился парк с озером, пешеходным фонтаном и общественным садом с грядками и теплицами, ставший точкой притяжения всего района.
Частный дом на Истре
Небольшой дом с остроумной планировкой, позволившей максимальное количество комнат обернуть к главному украшению участка — реке Истра.
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