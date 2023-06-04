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Города и сёла России

Новости благоустройства территорий

 © prorus.ru

Жилой комплекс «Дом Лес Парк» в Тюмени

Небольшой экологический жилой квартал расположен на границе между плотной, пусть и невысотной городской застройкой Тюмени, ландшафтным парком и коттеджными поселками.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Центр спортивных достижений «Триумф» в Ростове-на-Дону

В новом жилом комплексе в Ростове-на-Дону появился детский спортивный центр с характерным дизайном и эффектными слоганами на стенах, которые точно должны нравиться детям.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

2 июня 2023: открытие второй части экспозиции современного искусства в Парке Малевич

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Благоустройство горы Вшиха в городе Тетюши

Проект благоустройства горы Вшиха — главной смотровой площадки города — получил название «320 ступеней к истории»: он раскрывает туристический потенциал города и создает интересные сценарии для изучения Тетюшей.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Скейт-парк на бульваре Щипакина в Ставрополе

Один из крупнейших экстрим-парков России расположился на бульваре Ивана Щипакина, который является центром нового строящегося на периферии Ставрополя района и возводится на средства девелопера. Это совершенно новый для нашей страны жанр придомового пространства, который позволит тысячам людей — целому району, а может, и всему городу — всерьез заняться катанием на борде.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Парк в ЖК «Салават Купере» в Казани

Вместо полузаброшенной зеленой территории у жилого комплекса появился парк с озером, пешеходным фонтаном и общественным садом с грядками и теплицами, ставший точкой притяжения всего района.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Частный дом на Истре

Небольшой дом с остроумной планировкой, позволившей максимальное количество комнат обернуть к главному украшению участка — реке Истра.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru
Источник: https://prorus.ru/

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благоустройство, архитектура, общество
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    04.06.2311:43:10

    Зачёт.

    #1263465
  • Нет аватара Exegen
    04.06.2311:59:17

    Смотрится красиво пока новое)

    Что за клетки на тюменских домах в начале?

    Вроде для кондиционеров, но кто-то рядом уже наклепал)) Делают специальные клетки, не, надо колхозить рядом)

    Отредактировано: Exegen~12:49 04.06.23
    #1263468
  • Е.Юрий Е.Юрий
    04.06.2318:02:12

    Очень стильно и красиво. Заданная планка не должна опускаться, а только подниматься

    #1263476
  • Нет аватара Artem1979
    04.06.2318:34:38

    В тюмени начали строить жилые дома, а не человейники как по всей России, Радостно

    #1263477
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