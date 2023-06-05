В Йошкар-Оле завершен капитальный ремонт акушерско-физиологического корпуса Перинатального центра
Комфортные 1-3-местные палаты с отдельными душевыми, инновационное оборудование, новая современная мебель, уютная выписная комната — все это стало возможным благодаря содействию Президента Российской Федерации.
Ранее был построен новый высокотехнологичный корпус Перинатального центра, и возникла необходимость переоборудовать родовое отделение на акушерско-физиологическое.
Меньше чем через месяц средства были выделены, и начались работы. На капремонт корпуса было направлено 332,4 млн. рублей, из которых 264 млн. рублей — средства федерального бюджета.
Весной мероприятия были завершены. Капитальный ремонт здания позволил привести все помещения в соответствие с санитарными требованиями. Кроме того, открыто отделение патологии новорожденных и недоношенных детей с комфортным совместным пребыванием матери и ребенка.
На оснащение медицинской мебелью из республиканского бюджета в этом году было направлено 15,7 млн. рублей. Приобретены медицинские столы, прикроватные тумбы, медицинские шкафы, диваны, кровати-трансформеры, мебель для ухода за новорожденными.
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