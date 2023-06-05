На Башмедь поступила новая техника

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Сразу два новых автокрана «Ивановец» поступили в автотранспортный цех «Башкирская медь», об этом говорится на сайте УГМК.

Машины, способные поднимать грузы весом до 25 тонн, смонтированы на вездеходном шасси автомобиля КамАЗ 43118.

Новая техника пришла взамен отслуживших своё 16-тонного и 25-тонного автокранов, работающих на предприятии с 2011 года.

Новые автокраны оборудованы 30-и метровой 4-х секционной стрелой овоидного профиля, обладающей меньшей массой и большим сопротивлением к потере местной устойчивости, что повышает надежность и обеспечивает лучшие условия работы.

Особенность электронной начинки — микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации ОНК-160. Он позволяет следить за степенью загрузки крана, вылетом и высотой подъема стрелы, а также показывает фактическую массу груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете. Микропроцессор автоматически ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях и вблизи линий электропередач.

Панорамное остекление кабины, сиденье с гидроамортизацией и кондиционер обеспечивают комфортные условия для работы машиниста автокрана.

«Новые автокраны смонтированы на базе КамАЗа, имеют по 3 ведущих моста, а значит обладают высокой проходимостью. Мы специально заказывали такие, ведь работать машинам предстоит в суровых погодных условиях и в карьере, и на строительных площадках. С приходом новой техники у нас повышается коэффициент мобильности автопарка, значительно снижаются затраты на ремонт. Сегодня машины проходят необходимые процедуры регистрации, а уже завтра выйдут на линию» — говорит начальник автотранспортного цеха «Башмедь» Ильсур Сабитов.

В текущем году в Башмеди" по программе замены изношенного оборудования планируется поступление еще одного 50-ти тонного автокрана.