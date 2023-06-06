Произведён очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM 2000×6000мм в Воронеж

Компания «СПИКОМ» изготовила очередной станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 для промышленного предприятия г. Воронеж.

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— Станок термической резки имеет размер стола 2000×6000мм, на портале установлен плазмотрон «Hypertherm MAXPRO 200» для фигурной плазменной резки металла, а также газовый резак «GCUT» для резки металла толщиной до 200мм.

— Источник плазмы Hypertherm MAXPRO 200. Толщина резки на прожиг до 32мм, резка с края до 70мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

- Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.