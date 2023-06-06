Концерн МПО — «Гидроприбор» представит на МВМС-2023 новую разработку.

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АО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» впервые представит в ходе XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023) свою новую разработку — универсальную малогабаритную торпеду УМТ.

По словам генерального директора концерна Владимира Патрушева, электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ поражает подводные лодки всех типов и отдельные классы надводных кораблей и судов, а также применяется со всех типов авиационных носителей во всех районах Мирового океана.

«УМТ оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на её поражение. Торпеда УМТ обеспечивает самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда, поражает цель с различных носителей. Работа торпеды возможна как в автономном, так и режиме телеуправления при оснащении торпеды телеуправлением с ВОЛС», — рассказал генеральный директор Концерна.

Помимо этого, в рамках предстоящего салона запланирована презентация современной гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных целей «Маяк-С» с улучшенными характеристиками.