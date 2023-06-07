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Вы, уверен, знаете, что Россия это сырьевая держава. И не спорьте с этим! Такова наша стезя, данная нам природой, Богом, судьбой, одарившими нашу страну несметными богатствами недр. А раз так, значит нам приходится быть высокоразвитой, индустриальной страной, развивать высокие технологии, быть на острие мировой науки и техники.

Прочитав абзац выше, многие из вас, наверное, заметили в нем очевидное противоречие. Вы привыкли думать, что если страна сырьевая, значит она не может быть при этом одновременно индустриально развитой, высокотехнологичной, и уж точно второе не является следствием первого.

Но это не так.

На самом деле это один из типичных примеров манипуляции нашим сознанием — в какой-то момент нас сознательно заставили стыдиться того, чем вообще-то стоило бы гордится. Потому как добыча и переработка полезных ископаемых, особенно с учетом наших природных условий, невозможна без высокоразвитой науки, инженерной школы и высоких технологий.

Об этом я уже писал в недавней статье «Возвращая гордость» про научный институт Роснефти в Волгограде. Но там я сознательно вынес за скобки новые направления, которые сегодня развиваются в этом НИИ. Но не потому, что они не важны, а потому что они требуют отдельного рассказа. Речь про развитие направления робототехники.

У многих людей уже само нахождение слов «робототехника» и «нефть» в одном предложении способно вызвать когнитивный диссонанс. Привыкайте. Нефтедобыча и нефтепереработка — такие отрасли, куда проникновение робототехники неизбежно и неминуемо хотя бы по той причине, что здесь огромное количество таких мест, куда человек или совсем не сможет попасть, или, если и попадет, то скорее всего, обратно уже не выберется. Но эти места необходимо осматривать, обслуживать, диагностировать, ремонтировать. А учитывая, что эти места разные по форме, расположению, условиям, то и роботы требуются совершенно разные по форме, параметрам, условиям работы и назначению. Десятки непохожих друг на друга, самых причудливых форм: скоро типичный НПЗ будет напоминать планету Шелезяку из повестей Кира Булычёва.

И уж кому как не Волгоградскому филиалу Роснефти взяться за их создание, ведь их основное направление — взаимодействие с разработчиками и эксплуатантами нефтегазохимического оборудования, разработка нормативной документации по эксплуатации и обслуживанию этого оборудования.

Но фото ниже первый робот, разработанный отделом роботехники института. Задача этого робота — опускаться внутрь реактора полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), находить внутри дефекты, определять их параметры и габариты для дальнейшего ремонта.

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Реактор ПЭВП представляет собой 4 высокие, но узкие трубы, диаметром 700 мм и высотой 70 м — высота 25 этажного дома. Сами понимаете, найти человека, согласного спуститься внутрь такой трубы непросто.

Это первая версия робота, уже устаревшая: у него два манипулятора — в одном была камера, снимавшая дефект с разных сторон, а в другом — линейка, измерявшая размеры дефекта.

Во второй версии робота его концепцию пересмотрели полностью. Вместо манипуляторов, которыми было довольно сложно управлять, установили 3D сканер, панорамную камеру и толщиномер.

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Робот постепенно на тросе спускается в трубу, осматривая её стенки камерой. Если обнаружен дефект, он измеряется толщиномером, после чего оцифровывается 3D сканером. Получается очень точная 3D модель, после анализа которой можно принимать решение о необходимости, возможности и способах ремонта.

Еще одна интересная разработка — робот предназначенный для измерения расстояния между стенками в реакторе дегидрирования пропана. Этот реактор представляет собой, грубо говоря, три стакана высотой в 5 этажный дом, вставленных друг в друга как матрешка. Между стенками засыпается очень дорогой катализатор, и важно чтобы расстояние между стенками внешнего и внутреннего «стаканов» со всех сторон было полностью одинаковым, иначе катализатор начинает перегреваться, разрушаться и прожигать стенки реактора.

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Время от времени реактор требует обслуживания, поэтому конструкция из трех «стаканов» разбирается, а после обслуживания её надо собрать вновь. Раньше туда на тросе опускали человека, который буквально линейкой измерял расстояния между станками сосудов. Теперь это делает робот.

Он перемещается по стенкам сосуда вверх-вниз на тросе, измеряя зазор между внутренней и внешней стенкой, в реальном времени передавая наверх результаты. Это позволяет сразу же корректировать положение «стаканов».

Еще один робот — это уже, по сути, универсальная платформа.

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Он снабжен мощными магнитами специальной формы, и за счет этого способен передвигаться по вертикальным металлическим поверхностям, например, внутри нефтеналивных резервуаров. На платформу может быть установлено различное оборудование для диагностики, обслуживания, ремонта. Платформа способна перемещать по вертикальной поверхности груз массой около 130 кг.

Направление робототехники развивается в Роснефти лишь около трех лет, но уже есть такие значимые успехи и реальные примеры внедрения.

И это только начало: у разработчиков уже больше десятка идей, разной степени проработанности. Ведь Россия это сырьевая держава, а значит без робототехники нам не обойтись.