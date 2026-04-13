Весной 2026 года представлен первый разработанный в России на базе отечественного автомобиля с колесной формулой 8×4 тяжелый эвакуатор для работы с техникой массой до 60 тонн. Машина создана в Санкт-Петербурге специалистами предприятия «Кузовостроитель» на базе современного 4-осного шасси КАМАЗ К5 (К5046).Устанавливаются мощные КМУ для подъема тяжелой техники (например, Инман IM 175T или аналоги).

Как сообщают разработчики, самый грузоподъёмный эвакуатор в России это вполне востребованная машина. Дело в том, что обычные эвакуаторы не всегда справляются с огромными тягачами с автоприцепами («автопоезда») и спецтехникой большой массы. Проблем возникает сразу несколько: недостаточная грузоподъёмность стрелы, ограниченные возможности гидравлического подхвата, перегруз осей шасси и недостаточный запас тягового усилия лебёдок. Логично, что для эвакуации тяжелой техники требуется соответствующий класс автомобилей-эвакуаторов. При создании новой машины также важно использовать российскую базу и решения.

На что способен самый мощный российский эвакуатор на шасси КАМАЗ К5046? Новая машина с отечественным двигателем Р6 мощностью 460 л.с. получила увеличенную колёсную базу до 6 метров и специальную надстройку K-30 2T. Эвакуатор из Санкт-Петербурга оснащен основной стрелой грузоподъёмностью 50 тонн и гидравлическим подхватом грузоподъёмностью 30 тонн (грузоподъёмность подхвата на максимальном вылете составляет 10 тонн). В стандартной комплектации есть колесные захваты для автобусов, набор вилок, адаптер для перевозки полуприцепов и буксирная штанга грузоподъёмностью 32 тонны.

Разработчики также создали и разместили балласт массой 7,5 тонн нестандартной формы, разделив его на 3 части. Это нужно для устойчивости при работе стрелы, повышения безопасности при эвакуации тяжёлых машин, для оптимального распределения нагрузки на шасси, а также для упрощения обслуживания и эксплуатации.

В итоге получилась российская машина на отечественном шасси, которая может выполнять не только стандартную буксировку, но и сложные аварийные операции с самыми тяжелыми транспортными средствами: подъём опрокинутых грузовиков, извлечение техники из кювета, а также эвакуацию с ограниченным доступом.

Михаил Петровский, использованы фото ГК «Кузовостроитель"/КАМАЗ