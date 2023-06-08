Произведён очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRAFLAME 2000×6000мм в Кокшетау

Компания «СПИКОМ» изготовила очередной станок плазменной резки ULTRAFLAME SBR-2060 для промышленного предприятия Казахстана (г. Кокшетау).

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— Станок термической резки имеет размер стола 2000×6000мм, на портале установлен один суппорт под установку плазмотрона, второй суппорт с газовым резаком «GCUT» для резки металла толщиной до 200мм.

— Портал станка выполнен на основе высокоточного конструкционного анодированного алюминиевого профиля.

— На станке установлена система слежения за высотой реза «THC» собственной разработки.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера «SPM-7», смонтированного в цельнометаллический корпус и установленного на портале станка для удобства работы оператора.

— Промышленный контроллер имеет встроенную библиотеку стандартных деталей с изменяемыми размерами.

— Вся электроника станка защищена от внешних механических и электромагнитных воздействий.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.