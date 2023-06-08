Ил-96-400М готовят к первому полёту

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Первый опытный широкофюзеляжный Ил-96-400М, созданный в рамках программы модернизации самолётов семейства Ил-96, готовится к первому полёту, дата которого будет определена научно-техническим советом после проведения наземных проверок и пробежек по ВПП. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

Самолёт получил регистрационный номер 96115, ВС окрашено в новую ливрею в фирменном стиле ОАК. На нём установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие.

Ил-96-400М является глубоко модернизированной версией Ил-96-300 с удлинённым фюзеляжем, двигателями ПС-90А1 и современным навигационным оборудованием. Борт, в зависимости от компоновки салона, сможет принять до 400 пассажиров. Самолёт способен выполнять трансконтинентальные перелёты без промежуточных посадок.

Программа модернизации Ил-96-300 в версию Ил-96-400М предполагает производство одного опытного образца и шести серийных машин. Общая стоимость программы оценивается более чем в 53 млрд рублей. Комплексная программа развития авиаотрасли до 2030 года определяет начало поставок обновлённого лайнера с 2025 года по два самолёта в год. За шесть лет планируется построить 12 самолётов Ил-96-400М.