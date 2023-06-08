Холдинг «Росэлектроника» запустил серийное производство оборудования для высокоскоростной СПД

Оборудование Ростеха повысит качество обмена данными на кораблях и береговых объектах.

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Оно предназначено для эксплуатации на надводных кораблях и береговых объектах силовых ведомств. В отличие от существующих аналогов разработка обеспечивает круглосуточную работу в помехо- и разведзащищенных режимах.

ппаратная стойка высокоскоростной многоканальной системы передачи данных (АС «Нептун-ВМСПД»), разработанная инженерами НИИ «Нептун» холдинга «Росэлектроника», обеспечивает образование помехозащищенных адаптивных радиолиний в коротковолновом диапазоне. Благодаря компоновке в единой аппаратной стойке, оборудование осуществляет одновременную работу на прием до восьми независимых каналов и на передачу до четырех независимых каналов. При этом использованные технические решения позволяют оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям радиосвязи.

АС «Нептун-ВМСПД» обеспечивает прием и передачу цифровых данных, в том числе в режиме потока, на скоростях до 19,2 кбит/с в одном канале. Увеличение скорости передачи обеспечивается одновременным применением до четырех независимых каналов.

«Обеспечение надежной радиосвязи кораблей и береговых объектов — важнейший аспект системы безопасности. Инженеры НИИ „Нептун“ разработали решение, позволяющее объединить в систему в единой аппаратной стойке широкий спектр приемопередающих устройств разного типа. На сегодняшний день на рынке отсутствует оборудование с аналогичными техническими характеристиками. Серийные образцы уже поставляются заказчикам», — сказал временный генеральный директор НИИ «Нептун».