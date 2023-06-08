«Систэм Электрик» показала новинки произведённые в России

«Систэм Электрик» на выставке «Электро 2023» представила новинки, разработанные и произведенные в России.

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В Москве 6 июня стартовала выставка «Электро-2023», генеральным спонсором которой выступает российская компания «Систэм Электрик» (бывшая Schneider Electric).На бело-зеленом стенде компании можно увидеть самые технологичные продукты, например:

• Оборудование для систем распределения электроэнергии и автоматизации Systeme Electric

• Российские серии электроустановочных изделий и аксессуаров завода «Потенциал»

• Оборудование обновленного бренда Dekraft;

• Системы бесперебойного электроснабжения и монтажные шкафы для IT оборудования.

В общем — весь спектр оборудования и технологических решений для гражданского и промышленного применения.Но больше всего внимание привлекли полностью российские новинки компании, которые она показала в специальной тренд-зоне «Переходи на наше!».

© Фото из открытых источников

Это впервые представленный индикатор наличия напряжения Systeme VPIS c опцией передачи сигнала, электронный расцепитель SystemLogic X для воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB и микропроцессорный терминал релейной защиты и автоматики БМРЗ-60-VIP.

Цифровой блок управления SystemeLogic X полностью разработан и произведен в России на предприятии НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге. Это ключевой компонент автоматических выключателей для защиты сетей низкого напряжения SystemePact ACB. Важным аспектом разработки блока управления стало сотрудничество с «Лабораторией Касперского», а это означает передовую защиту от киберугроз на протяжении всего срока службы.

© Фото из открытых источников

Индикатор наличия напряжения Systeme VPIS — это полностью российский продукт (от литья пластика до резиновой заглушки), отечественных аналогов которого на рынке пока нет. Сейчас доступны версии на 6, 10 и 20 кВ.Блок РЗА БМРЗ-60-VIP. Это одно из лучших устройств релейной защиты в соотношении технического функционала к габаритным характеристикам, что позволяет применять его в малогабаритном КРУЭ RME. Блок БМРЗ-60-VIP предназначен для защиты силовых трансформаторов в различных трансформаторных подстанциях — от простых, где отсутствует собственное питание, до сложных с передачей данных диспетчеру и удаленным телеуправлением.

Выставка «Электро» является одним из ключевых мероприятий электроэнергетической сферы, которая традиционно объединяет более 300 производителей электротехнической промышленности России. Выставка проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, организатором выступает АО «Экспоцентр».