Новую больницу в Горноправдинске ХМАО ввели в эксплуатацию

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Учреждение рассчитано на 135 посещений в смену и 50 коек. Его пациенты смогут получать медицинскую помощь по различным направлениям — терапия, акушерство и гинекология, неврология, педиатрия и другие. Кроме того, в новой больнице будут работать паллиативное и расширенное физиотерапевтическое отделения.

Больница оснащена новым оборудованием: маммограф, стоматологический комплекс, рентген-аппараты. Впервые в поселке начнут проводить бронхоскопические исследования. Для работы на современной технике врачи прошли переподготовку.

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«Штатов у нас хватает — на сегодня в больнице работают 163 сотрудника, в том числе 24 врача по 14 специальностям. Вакансий нет, мы в полной мере обеспечены врачебным и средним персоналом. Оснащение больницы отвечает современным стандартам. Отделение рентгеновской диагностики полностью цифровое. Новое здание оснащено современным лабораторным оборудованием, есть свой врач клинико-диагностической лаборатории — все это позволит жителям на месте сдать анализы и пройти многие виды обследования», — сообщила заведующая больницей Юлия Шарабокова.

В Горноправдинске проживает около 5,7 тыс. человек, треть из которых — дети.

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«Искренне рад, что в поселке появилось хорошо оборудованное новое учреждение, где комфортные условия для получения высокоэффективной медицинской помощи, с использованием современной цифровой аппаратуры», — поделился впечатлениями житель посёлка Иван Демеха.

Помимо главного корпуса больницы возведены сооружения инфраструктуры: кислородная станция, гаражи, котельная, здание судебно-медицинской экспертизы и пищеблок.

© ugraces.ru

© ugraces.ru

В здании полностью автономное отопление, предусмотрена возможность резервной подачи электричества с помощью дизель-генераторной установки. Также оборудовано все необходимое для того, чтобы медицинскими услугами с комфортом могли пользоваться пациенты с ограниченными возможностями здоровья.

© ugraces.ru

© ugraces.ru