Завод BONUM выпустил новый шторный полуприцеп объемом 111 м3.
Завод BONUM выпустил новый шторный полуприцеп объемом 111 м3.
Такая техника востребована на Российском рынке, так как клиентам необходима модель для перевозок лёгких объёмных и неделимых длинномерных грузов.
Объем — 111 м3, внутренняя длина 16,52 м.
Новая модель обладает высокой надёжностью и вместительным грузовым пространством, позволяющим перевозить грузы больших размеров и объема
Вместимость — 40 европаллет.
Новинка на заводе в Аксае © Фото из открытых источников
Новинка сразу получила самые последние конструкторские улучшения. Инженеры завода организовали следующие доработки:
- 1. На данной модели первые установлены локализованные стойки заднего портала (распашных ворот) собственного изготовления, разработанные с учётом пожеланий клиентов
- 2. Добавлены элементы для облегчения доступа внутрь полуприцепа.
- 3. Реорганизовали пространство задней части шасси. Для увеличения проходимости в базовой корзина запасного колеса располагается сразу за последней осью (клиент по-прежнему может выбрать её расположение — перед осями или за), инструментальный ящик перемещен на другую сторону. Кроме того, появилась возможность установки ящика увеличенного объёма или сразу двух ящиков с обоих сторон.
- 4. Конструкция заднего защитного устройства также претерпела изменения, ускоряющие сборку и установку, а также была унифицирована с другими направлениями выпускаемой техники.
- 5. Алюминиевый профиль-направляющая крыши длиной 16,5 м с каждой стороны выполнен цельным элементом без стыка. По сравнению с аналогами, (состоящими из двух и более частей) отличается лучшей работоспособностью и надёжностью сдвижной крыши. Также в базовую комплектацию модели 111 м3 устанавливаются механизмы подъёма крыши.
- 6. Организовали дополнительные места для хранения коников: теперь помимо (или вместо) стандартно устанавливаемых кассет коников по обеим сторонам шасси можно дополнительно установить ящик для коников как перед, так и за осями.
- 7. Переработали передний портал и козырёк сдвижной крыши — изменилось крепление козырька, уменьшились зазоры между элементами, появились дополнительные решения для исключения попадания осадков внутрь надстройки.
- 8. Изменили размеры листа защиты портала внутри грузового пространства и способ его крепления к передней стенке. Для лучшей прочности и долговечности.
Уже поступили первые отзывы от эксплуатантов. Покупатели новинкой довольны.
Завод не планирует останавливаться на достигнутом и будет продолжать совершенствовать технику.
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