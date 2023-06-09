Завод BONUM выпустил новый шторный полуприцеп объемом 111 м3.

Такая техника востребована на Российском рынке, так как клиентам необходима модель для перевозок лёгких объёмных и неделимых длинномерных грузов.

Объем — 111 м3, внутренняя длина 16,52 м.

Новая модель обладает высокой надёжностью и вместительным грузовым пространством, позволяющим перевозить грузы больших размеров и объема

Вместимость — 40 европаллет.

Новинка на заводе в Аксае © Фото из открытых источников

Новинка сразу получила самые последние конструкторские улучшения. Инженеры завода организовали следующие доработки:

1. На данной модели первые установлены локализованные стойки заднего портала (распашных ворот) собственного изготовления, разработанные с учётом пожеланий клиентов

2. Добавлены элементы для облегчения доступа внутрь полуприцепа.

3. Реорганизовали пространство задней части шасси. Для увеличения проходимости в базовой корзина запасного колеса располагается сразу за последней осью (клиент по-прежнему может выбрать её расположение — перед осями или за), инструментальный ящик перемещен на другую сторону. Кроме того, появилась возможность установки ящика увеличенного объёма или сразу двух ящиков с обоих сторон.

4. Конструкция заднего защитного устройства также претерпела изменения, ускоряющие сборку и установку, а также была унифицирована с другими направлениями выпускаемой техники.

5. Алюминиевый профиль-направляющая крыши длиной 16,5 м с каждой стороны выполнен цельным элементом без стыка. По сравнению с аналогами, (состоящими из двух и более частей) отличается лучшей работоспособностью и надёжностью сдвижной крыши. Также в базовую комплектацию модели 111 м3 устанавливаются механизмы подъёма крыши.

6. Организовали дополнительные места для хранения коников: теперь помимо (или вместо) стандартно устанавливаемых кассет коников по обеим сторонам шасси можно дополнительно установить ящик для коников как перед, так и за осями.

7. Переработали передний портал и козырёк сдвижной крыши — изменилось крепление козырька, уменьшились зазоры между элементами, появились дополнительные решения для исключения попадания осадков внутрь надстройки.

8. Изменили размеры листа защиты портала внутри грузового пространства и способ его крепления к передней стенке. Для лучшей прочности и долговечности.

© Фото из открытых источников

Уже поступили первые отзывы от эксплуатантов. Покупатели новинкой довольны.

Завод не планирует останавливаться на достигнутом и будет продолжать совершенствовать технику.