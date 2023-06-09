ОВК выполнила заказ белорусского РУП СГ-ТРАНС на изготовление 20 вагонов-цистерн

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Объединенная Вагонная Компания выполнила заказ белорусского Республиканского унитарного предприятия по транспортировке сжиженных углеводородных газов (РУП СГ-ТРАНС) на изготовление партии из 20 вагонов-цистерн сочлененного типа модели 15-9541-01 для перевозки СУГ.

«Это наша первая приемка тихвинских вагонов. Завод выполнил свои договорные обязательства как по срокам, так и по качеству. Приемкой довольны. Наше предприятие заинтересовано в обновлении подвижного состава, поэтому в планах — дальнейшее развитие сотрудничества с ОВК», — прокомментировал Игорь Ананка, главный инженер РУП СГ-ТРАНС.

Сочлененные вагоны-цистерны модели 15-9541-01 работают на пространстве 1520 с 2019 года. Крупнейший эксплуатант — казахстанская группа «TEXOL», в парке которой находится свыше 500 цистерн этой модели. Суммарный объем двух котлов цистерны — 163,1 кубометра, грузоподъемность — 90 тонн, что позволяет увеличить объемы погрузки углеводородного сырья до 27%.