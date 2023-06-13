Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб выпустил новые модели смесителей для мойки

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Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб в июне 2023 года выпустил новые модели смесителей для мойки в актуальных цветах.

Смеситель для мойки СМ-МЛ13-101 Чёрный ГЛОРИЯ торговой марки Гекко укомплектован гибким изливом для удобства использования потребителями.

Смесители для мойки СМ-МЛ19 САРМА АНТРАЦИТ/ЖАСМИН/САХАРА торговой марки Гекко укомплектованы высоким поворотным изливом из нержавеющей стали с аэратором Neoperl, который не только помогает экономить воду, насыщая её пузырьками воздуха, но и делает струю воды более мягкой, без разбрызгивания.

Корпуса смесителей отлиты из высококачественной латуни, обработка деталей произведена на высокоточных станках ЧПУ. Укомплектованы качественными картриджами, которые позволяют выдерживать до 500 000 рабочих циклов. Покрытие полимерным материалом в цвет популярных каменных моек очень востребовано на сегодняшний день и пользуется большим спросом. Смесители также укомплектованы гибкой подводкой собственного производства для подключения к водопроводу. Гарантия на изделия составляет 5 лет.

Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 700 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка, шлнги для воды, и латунные фитинги. Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов.