В Москве открылся новый комплекс клинического научного центра имени Логинова

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Новый комплекс клинического научного центра имени Логинова открыли в Москве. Пациенты с онкозаболеваниями смогут получать все виды медпомощи — от диагностики на ранних стадиях до реабилитации. Новый лечебный корпус рассчитан на 600 мест. В комплексе — современное оборудование. Медики смогут проводить 3D и 4D лучевую терапию — это современный метод лечения опухолей. Также врачи разработали систему, которая поможет пациентам быстрее вернуться к обычной жизни.

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Длительное время уникальная медицинская команда Центра им. Логинова во главе с академиком Игорем Хатьковым базировалась в сравнительно небольших больничных корпусах на шоссе Энтузиастов. Теперь на их месте построили суперсовременную клинику площадью свыше 75 тыс. квадратных метров.

© smotrim.ru

В новом Центре им. Логинова пациенты будут получать все виды онкологической медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения.

© cdn.sobyanin.ru

В клинике будут лечить наиболее сложные локализации злокачественных опухолей, оказывать комплексную медицинскую помощь пациентам, имеющим несколько сопутствующих хронических заболеваний. Проводить 3D и 4D лучевую терапию. Заработают суперсовременная лаборатория, отделение радионуклидной диагностики, ПЭТ-КТ.

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© smotrim.ru

© smotrim.ru

Видео:

https://smotrim.ru/video/2632225

https://www.sobyanin.ru/tsentr-loginova-i-drugie-onkologicheskie-kliniki-moskvy