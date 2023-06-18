В Костроме открылся обновлённый вокзал

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9 июня в Костроме открылся обновлённый железнодорожный вокзал. В здании проведены полный ремонт и техническая модернизация. Работы велись в течение двух лет.

У здания вокзала — новая облицовка, витражные окна. Заменены все инженерные коммуникации. Оборудованы два зала ожидания с кассами — для пассажиров поездов и для пассажиров автобусов. Есть пандусы, зоны отдыха и туалет для людей с ограниченными возможностями. Готова комната матери и ребенка. Установлены автоматические камеры хранения. Сиденья в залах ожидания удобные, с подлокотниками. Под сиденьями — розетки: обычная и USB. Кафе, информационные стенды, электронное табло с расписанием.

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Теперь это транспортно-пересадочный узел, который объединил железнодорожный и автовокзал.

С 1 июля — с началом транспортной реформы в городе — пять городских маршрутов вместе с 27-ым будет завязано на ж/д вокзал.

Площадку для автобусного перрона расширили. Оборудовали здесь шесть платформ для отправки межрайонных и междугородних автобусов.

© dtdh.kostroma.gov.ru

© dtdh.kostroma.gov.ru

© dtdh.kostroma.gov.ru

© dtdh.kostroma.gov.ru

© dtdh.kostroma.gov.ru

© dtdh.kostroma.gov.ru

© dtdh.kostroma.gov.ru

© dtdh.kostroma.gov.ru

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Фото — https://dtdh.ko...tail.php/163919