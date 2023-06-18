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Транспорт и логистика

В Костроме открылся обновлённый вокзал

 © gudok.ru

9 июня в Костроме открылся обновлённый железнодорожный вокзал. В здании проведены полный ремонт и техническая модернизация. Работы велись в течение двух лет.

У здания вокзала — новая облицовка, витражные окна. Заменены все инженерные коммуникации. Оборудованы два зала ожидания с кассами — для пассажиров поездов и для пассажиров автобусов. Есть пандусы, зоны отдыха и туалет для людей с ограниченными возможностями. Готова комната матери и ребенка. Установлены автоматические камеры хранения. Сиденья в залах ожидания удобные, с подлокотниками. Под сиденьями — розетки: обычная и USB. Кафе, информационные стенды, электронное табло с расписанием.

 © dtdh.kostroma.gov.ru

Теперь это транспортно-пересадочный узел, который объединил железнодорожный и автовокзал.

С 1 июля — с началом транспортной реформы в городе — пять городских маршрутов вместе с 27-ым будет завязано на ж/д вокзал.

Площадку для автобусного перрона расширили. Оборудовали здесь шесть платформ для отправки межрайонных и междугородних автобусов.

 © dtdh.kostroma.gov.ru

 © dtdh.kostroma.gov.ru

 © dtdh.kostroma.gov.ru

 © dtdh.kostroma.gov.ru

 © dtdh.kostroma.gov.ru

 © dtdh.kostroma.gov.ru

 © dtdh.kostroma.gov.ru

 © dtdh.kostroma.gov.ru

https://gtrk-ko...hadi-shirokova/

Фото — https://dtdh.ko...tail.php/163919

Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1637845

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вокзал, Костромская область
  • Нет аватара termometrix
    18.06.2311:04:46

    + Хорошая работа архитекторов и строителей.Выглядит отлично.

    #1264288
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.06.2315:38:27

      А здесь материал видео про открытие этого великолепного вокзала:

      https://rutube....d0d83b3147a77c/

      Вообще Кострома и костромская область очень интересные и в каком-то смысле показательные (положительно) — я люблю смотреть материалы локального ТВ канала ОТРК «Русь».

      Кострома славитcя нпр. сырами с царских времен — недаром сыр костромской такий вкусный    

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:42 18.06.23
      #1264292
      • Нет аватара Argonaft
        18.06.2316:52:19

        недаром сыр костромской такий вкусный

        Недавно для себя открыл полутвердый Костромской сыр. Вещь!

        #1264299
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