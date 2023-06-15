В Ростехе разработали комплекс противодействия FPV-дронам

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершил разработку и готов к поставкам усовершенствованной версии устройства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Серп-ВС6».

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"В линейке устройств «Серп-ВС» появилась новая модель «Серп-ВС6″, которая может подавлять в том числе FPV-дроны (first-person view, „вид от первого лица“ — прим. ТАСС), работающие в диапазоне 400 МГц», — сообщил директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (разработчик и производитель комплексов «Серп», входит в «Росэлектронику»).

Ранее в «Росэлектронике» на полигоне продемонстрировали работу устройства противодействия беспилотникам «Серп-ВС5». Комплекс способен подавлять дроны на расстоянии до 5 км, работает на 360 градусов в пяти частотных диапазонах от 900 МГц до 5,8 ГГц и позволяет глушить одновременно несколько каналов связи. Это обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких беспилотников, в том числе летящих с разных сторон.