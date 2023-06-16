На Тамбовском заводе «Электроприбор», открылся первый ЛДК «Центравиамед»

Ростех совместно с «Центравиамед» запустили программу развития цеховой медицины в АО «КРЭТ».

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Работникам предоставляется полный цикл медицинской помощи — профилактика-лечение-восстановление, в том числе с учетом возможности телемедицинских консультаций. Дополнительно на предприятии работает цеховой врач медцентра, который непрерывно наблюдает за работниками, входящими в группу риска по развитию профессиональных заболеваний.

Современный лечебно-диагностический комплекс, оснащенный новейшим оборудованием ведущих мировых производителей и имеющий собственную клинико-диагностическую лабораторию, сможет обслуживать более трех тысяч работников ПАО «Электроприбор», системно уделять внимание профилактике и предупреждению профессиональных заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата и неврологических заболеваний. Для этого в медицинский центр приобретено оборудование для физиолечения, аппарат УЗИ для исследования сосудов, открыт кабинет массажа, начат прием врача функциональной диагностики. Цеховой фельдшер будет находиться на предприятии с семи утра и до часа ночи.

На сегодняшний день по программе развития цеховой медицины открыто 12 современных поликлиник по всей России и 35 здравпунктов, в том числе круглосуточных, на базе предприятий Ростеха. В 2023 году «Центравиамед» планирует открыть еще 8 медицинских центров в Новосибирске, Ульяновске, Жуковском, Воронеже, а также в Московской и Калужской областях.

Программа цеховой медицины, реализуемая на базе лечебно-диагностического комплекса, мини-поликлиники или здравпункта, направлена на профилактику профессиональных заболеваний и популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников Ростеха. Для улучшения здоровья и продления активного профессионального долголетия работников на тамбовском предприятии «Электроприбор» запланированы «дни здоровья» и возрождение практики занятий производственной гимнастикой.