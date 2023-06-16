Более шести тысяч детей Мариуполя получили новые комфортные условия для учебы
Специалисты «Единого заказчика» к 1 июня 2023 года полностью восстановили в Мариуполе восемь школ и четыре детских сада.
Около 6,5 тысяч детей получили возможность учиться в современных и комфортных условиях. Еще в десяти образовательных учреждениях уже завершены работы по закрытию теплового контура.
Общая площадь восстановленных «Единым заказчиком» школ и детских садов превышает 60 тыс. кв. метров. До конца июня будет завершено восстановление еще 16 детских образовательных учреждений.
На восстанавливаемых объектах специалистами осуществляется монтаж новых окон, дверей, всех инженерных систем, ремонтируются кровли, фасады и внутренние помещения. Территория вокруг детских учреждений также благоустраивается и оснащается современным детскими и спортивными площадками.
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