Более шести тысяч детей Мариуполя получили новые комфортные условия для учебы

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Специалисты «Единого заказчика» к 1 июня 2023 года полностью восстановили в Мариуполе восемь школ и четыре детских сада.

Около 6,5 тысяч детей получили возможность учиться в современных и комфортных условиях. Еще в десяти образовательных учреждениях уже завершены работы по закрытию теплового контура.

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Общая площадь восстановленных «Единым заказчиком» школ и детских садов превышает 60 тыс. кв. метров. До конца июня будет завершено восстановление еще 16 детских образовательных учреждений.

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На восстанавливаемых объектах специалистами осуществляется монтаж новых окон, дверей, всех инженерных систем, ремонтируются кровли, фасады и внутренние помещения. Территория вокруг детских учреждений также благоустраивается и оснащается современным детскими и спортивными площадками.